AYKUT KOCAMAN, STURM GRAZ MAÇINDA KALEYE KAMENİ'Yİ KOYACAK
Aykut Kocaman kararını verdi, son dakika sakatlığı olmazsa Sturm Graz maçında kaleyi yeni transfer Kameni koruyacak.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın en çok kaleci seçiminde sıkıntı yaşadığı, iki iyi kaleciden hangisine formayı vereceği konusunda kararsızlık yaşadığı bildirildi. Bilindiği gibi Kocaman, İsviçre'de oynanan dört hazırlık maçında, hem Volkan Demirel'e hem Kameni'ye 2'şer maçta görev vermişti. Sabah'ın haberine göre, Samandıra kulislerinde konuşulan, sarı-lacivertli takımın teknik patronu Kocaman'ın, yeni transfer Kameni'ye daha sıcak baktığı yönünde.
Öte yandan Sturm Graz'da yeni transfer Isla forma giymeyecek, bu bölgede Şener Özbayraklı görev yapacak.
"İYİ BAŞLAMAMIZ GEREK"
G.Saray'ın, Östersunds'a elenmesi F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın işi daha da sıkı tutmasına neden oldu. Kocaman öğrencileriyle yaptığı toplantıda, Strum Graz'ın ligde Sankt Pölten karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasının işlerinin ne kadar zor olduğunun göstergesi olduğunu söyleyip ekledi: "Camia, taraftar ve bizim iyi bir başlangıca ihtiyacımız var."
HAKEM NORVEÇLİ NILSEN
F.bahçe 'nin, Strum Graz ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı Ola Hobber Nilsen yönetecek. Norveçli hakem geçen sezon Osmanlıspor'un Zimbru'yu 5-0 yendiği maçta da görev yapmıştı. Bu arada 3 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşın biletleri dün kongre üyeleri için satışa çıktı. Fiyatlar 50 ila 240 TL arasında.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin
- Tübitak Uzmanının Evde Yaptığı Deney Sonucu Elleri Kopan Oğlu, Gözlerini De Kaybedebilir!
- Pkk'dan Su Deposuna Hain Tuzak!
- 'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi
- Araç Kullanırken Ayağına Yılan Dolandı! İmdadına İtfaiye Yetişti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
SPOR HABERLERİ
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
- Göztepeli Taraftarın Sabri Sarıoğlu İle İlgili Mesajı, Yağmur Sarıoğlu'nu Mest Etti
- Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim
- Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a Transferinin Detayları Ortaya Çıktı
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
- Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
- İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar