Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin
Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor
Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
Erdoğan'dan Müslümanlara Çağrı: İmkanı Olan Kudüs'ü, Mescid-İ Aksa'yı Ziyaret Etsin
Ünlü Şarkıcı Yatta Sevgilisini Öpücüklere Boğdu
Harun Kolçak'ın Cenazesinde Fotoğraf Çekilenlere, Sosyal Medyadan Büyük Tepki Geldi
Tübitak Uzmanının Evde Yaptığı Deney Sonucu Elleri Kopan Oğlu, Gözlerini De Kaybedebilir!
Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
Bülent Ersoy, Onur Akay'a Fena Çattı: Felaketlerden Felaket Beğensin
Prof. Dr. Ercan Büyük Marmara Depremi İçin Tarih Verdi!
Trabzonspor, Jose Sosa Transferini Bitirmek Üzere
Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
Pkk'dan Su Deposuna Hain Tuzak!
Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi
İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
Altın Elbiseli Adam Motosikletiyle Kaza Yaparak Hayatını Kaybetti
Göztepeli Taraftarın Sabri Sarıoğlu İle İlgili Mesajı, Yağmur Sarıoğlu'nu Mest Etti
Araç Kullanırken Ayağına Yılan Dolandı! İmdadına İtfaiye Yetişti
Başakşehirli Adebayor: Daha Önce Beşiktaş'la Anlaşma Noktasına Gelmiştim

AYKUT KOCAMAN, STURM GRAZ MAÇINDA KALEYE KAMENİ'Yİ KOYACAK


Aykut Kocaman, Sturm Graz Maçında Kaleye Kameni'yi Koyacak
Tarih : 25 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Aykut Kocaman, Sturm Graz Maçında Kaleye Kameni'yi Koyacak(8/10)4

Aykut Kocaman kararını verdi, son dakika sakatlığı olmazsa Sturm Graz maçında kaleyi yeni transfer Kameni koruyacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın en çok kaleci seçiminde sıkıntı yaşadığı, iki iyi kaleciden hangisine formayı vereceği konusunda kararsızlık yaşadığı bildirildi. Bilindiği gibi Kocaman, İsviçre'de oynanan dört hazırlık maçında, hem Volkan Demirel'e hem Kameni'ye 2'şer maçta görev vermişti. Sabah'ın haberine göre, Samandıra kulislerinde konuşulan, sarı-lacivertli takımın teknik patronu Kocaman'ın, yeni transfer Kameni'ye daha sıcak baktığı yönünde.

Öte yandan Sturm Graz'da yeni transfer Isla forma giymeyecek, bu bölgede Şener Özbayraklı görev yapacak.

"İYİ BAŞLAMAMIZ GEREK"

G.Saray'ın, Östersunds'a elenmesi F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın işi daha da sıkı tutmasına neden oldu. Kocaman öğrencileriyle yaptığı toplantıda, Strum Graz'ın ligde Sankt Pölten karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmasının işlerinin ne kadar zor olduğunun göstergesi olduğunu söyleyip ekledi: "Camia, taraftar ve bizim iyi bir başlangıca ihtiyacımız var."

HAKEM NORVEÇLİ NILSEN

F.bahçe 'nin, Strum Graz ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı Ola Hobber Nilsen yönetecek. Norveçli hakem geçen sezon Osmanlıspor'un Zimbru'yu 5-0 yendiği maçta da görev yapmıştı. Bu arada 3 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak rövanşın biletleri dün kongre üyeleri için satışa çıktı. Fiyatlar 50 ila 240 TL arasında.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Kocaman  Sturm  Graz  Maçında  Kaleye  Kameni  Yi  Koyacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER