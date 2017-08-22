AYKUT KOCAMAN, ROBİN VAN PERSİE'Yİ TAKIMDAN KESTİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, verdiği şansları kullanamayan Robin van Persie'yi takımdan kesti. Tecrübeli hoca, artık Soldado'yu 11'de görevlendirecek.
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaşatan Robin van Persie için yeni sezonda da değişen bir şey yok. Aykut Kocaman, Hollandalı yıldızı kazanmak için uğraşıyor ama tecrübeli forvetin sahadaki hali tam anlamıyla içler acısıydı. 34 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor maçında 11'de sahaya çıktı ancak hocası ona 45 dakika tahammül edebildi. 45 dakikalık bölümde sadece 7 kez topa dokunabilen Van Persie, 5 pas denemesinde bulundu. Van Persie'nin çektiği tek şut isabetsiz olurken, girdiği 7 ikili mücadeleyi ve 5 hava topu mücadelesini kaybetti.
SOLDADO ÇOK DAHA ETKİLİ OLDU
RvP, Aykut Kocaman'ın verdiği bu son şansı da iyi kullanamadı. Vardar maçından itibaren forvette ilk tercih Roberto Soldado olacak. İspanyol futbolcu, Trabzon karşısında süre aldığı 28 dakikada Van Persie'den çok daha etkili bir futbol sergiledi. Girdiği 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı, 18 kez topla buluştu. Bir de pozisyona giren Soldado'nun kafa vuruşu dışarı çıktı.
Kaynak: haberinburada
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