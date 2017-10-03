AYKUT KOCAMAN OYUNCULARINI UYARDI: TRAVMADAN ÇIKMALIYIZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'la aralarında oluşan 8 puanlık fark konusunda oyuncularını uyarırken, "Lig uzun bir maraton, çalışıp farkı kapatacağız" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisar yenilgisinin moral bozukluğunu yaşayan oyuncularına, "Bu travmadan bir an önce çıkmalıyız" uyarısında bulundu. Dünkü idman öncesinde bir toplantı yapan Kocaman, zirveden 8 puan geri düştüklerini, ancak farkı kapatabilecek güçte olduklarını öğrencilerine aktardı.
"ÇALIŞIP EKSİKLERİMİZİ GİDERECEĞİZ"
Yarışa sonuna kadar asılacaklarını, rehavete asla kapılmayacaklarını belirten sarı-lacivertli tecrübeli hoca, "Bazen formsuzluk, bazen şanssızlık, bazen de hakem hataları nedeniyle puanlar kaybettik. Görüyoruz ki şampiyonluk yarışı çok çetin. Bize düşen, yarışa daha çok asılmak. Milli arayı iyi değerlendireceğiz, çalışıp eksiklerimizi gidereceğiz" dedi.
Kaynak: haberinburada
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