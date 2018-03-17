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Aykut Kocaman maç sonu isyan etti! Bülent Yıldırım'a olay sözler

AYKUT KOCAMAN MAÇ SONU İSYAN ETTİ! BÜLENT YILDIRIM'A OLAY SÖZLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray derbisinde hakemin hatalı kararlar verdiğini dile getirdi. Kocaman, "Bülent Yıldırım maçı berabere bitirmek istedi" dedi.

Tarih : 17 Mart 2018, 23:30
Puan Ver : Aykut Kocaman Maç Sonu İsyan Etti! Bülent Yıldırım'a Olay Sözler(7/10)3

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray ile oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

"HAKEMİN KAFASINDA MAÇI BERABERE BİTİRMEK VARDI"

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu maç sonunda istediğini aldığını ifade eden Kocaman, "Fazlasıyla istedik ama maçın son bölümlerinde çok net maçı kaybetmeye giden pozisyonlar verdik, kazanacak pozisyon da bulduk. İki tarafa da gidebilirdi oyun. Şu anda Galatasaray ve Beşiktaş istediğini elde etti gibi gözüküyor. Başakşehir de, aynı zamanda maçı bu şekilde bitirmek isteyen hakem de memnun gibi gözüküyor. Çok net pozisyonlar vardı. Feghouli iki eliyle sarılıyor ama devam diyor. 2 el rakibin üzerinde olur mu?" "Aynı hakem, Dia'nın üstüne çıkan Sabri'ye de devam demişti. Ceza sahası içinde yumruk atılıyor, yine göremedi. Soldado'yu Serdar tuş yapmaya çalıştı, yine olmadı, görmüyor. Fernando'nun Giuliano'ya yaptığında çok net kırmızı var, görmedi. Görmek istemiyordu" dedi. Sezon başından beri söylüyor ama hakem konuşmaktan da utanıyorum. Hakemim kafasında maçı berabere bitirmek vardı, görmemesinin başka bir anlamı yok" şeklinde konuştu.

"KALAN 8 MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kalan maçlar hakkında da konuşan Kocaman, "Kalan 8 maçı kazanmak için bütün çabayı göstermek zorundayız ve sadece bu da yetmeyecek, rakiplerin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Nasıl kazanacağız bakalım, göreceğiz" dedi.

Basın toplantısında açıklamalarına devam eden Aykut Kocaman "Çok net bir şekilde maçın skoru bizim işimize gelmiyor. Galatasaray'ın Beşiktaş ile içeride oynayacak olması kendileri açısından avantaj. Hakemin gözü önünde üç tane net penaltı oldu ve bunu görüp de vermedi. Ben bunlara inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

"BEN BUNU DİLLENDİRİYORUM VE KÖTÜ ADAM OLUYORUM"

Hakem Bülent Yıldırım'a tepkisine devam eden Aykut Kocaman, "Aynı şeyler devam ediyor, ben bunları dillendiriyorum ve kötü adam oluyorum. Serdar, Soldado'ya künde atıyor ve dört hakemin de görmeme ihtimali yok. Galatasaray ile ilgili de mutlaka atladığı şeyler de vardır ama ben bunların atlamış olduğunu düşünmüyorum, bu iyimserlik. 0-0'lık bir Galatasaray maçı vardı, onu da Bülent Yıldırım yönetmişti, Sabri'nin pozisyonu vardı, onu da görmedi. Hakemlerin Fenerbahçe'ye karşı yönetim tarzından herkesin farkında olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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