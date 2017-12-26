AYKUT KOCAMAN, KONYASPOR'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ: ŞİFO'YA AYIP OLUR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Konyaspor yönetiminin kendisine vermek istediği plaketi reddetti, "Burada Şifo Mehmet varken ayıp olur." dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3 sezon çalıştırdığı ve tarihine geçtiği Konyaspor'un yönetiminden gelen teklifi geri çevirdi.
Konyaspor yönetimi, Fenerbahçe maçından önce Aykut Kocaman'a hizmetlerinden ötürü bir plaket vermek istemiş. Ancak Kocaman, "Burada Şifo varken ayıp olur" diyerek reddetmiş.
Fotomaç'ın haberine göre; Kocaman ayrıca, Konyaspor taraftar grubu Nalçacılar'ın kendisini tribüne çağırmasını da "konsantrasyon bozulur" diye geri çevirmiş.
Kaynak: haberinburada
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