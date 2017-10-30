Galatasaray'ın Trabzon'da puan kaybetmesinin ardından gözler Fenerbahçe'nin kritik maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takımda bugünkü maçta kilit isim Giuliano olacak. Brezilyalı kanatta oynasa da takımın oyun kurucularından biri olarak görev yapıyor.

GIULIANO'A ÖZEL GÖREV

İçe katetmesi ve arkasındaki bekin önünü açması, Valbuena'ya yaratıcılık konusunda yardım etmesi ve savunma özelliği ile Giuliano yine önemli görevler üstlenecek. En büyük sürpriz ise ileride yaşanacak.

KOCAMAN "SOLDADO" DEDİ

Hafta boyu çalışmalarda Soldado'yu deneyen Teknik Direktör Aykut Kocaman, maça İspanyol golcü ile başlamayı planlıyor. Derbide başarılı bir performans sergileyen Neustadter'in de yine savunmada görev alması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada