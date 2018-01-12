Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Tivibu Spor'a gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Kocaman, son günlerin tartışmalı konusu olan Ozan Tufan konusu hakkında da konuşurken genç orta saha oyuncusunun kadro planları arasında yer almadığını ve Ozan'ı ikinci yarıda takımda düşünmediğini ifade etti.

Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Hem Ozan Tufan açısından, hem antrenör, hem yönetim, hem kulüp açısından, hem de geleceği açısından… Aslında geleceği açısından, bir karar vermesi için. Büyük konuşmayı sevmem ama sezonun 2. yarısında benim şu anda kafamda yok bu yanlış da, doğru da olabilir ve umarım bir yere gider, bunu yanlışlamak için bu gayreti gösterir, canı gönülden dilerim bunu. İşi uzatmaktansa, çocuk için de kendi yolunu belirlemesi için verilmiş bir karar bu. Buradan bir sürü anlam üretmenin, bir şeyler çıkarmaya çalışmanın anlamı yok. Yok 'onu söyledi, bunu yaptı' falan değil. Başka bir oyun var kafamda ve bu oyunda Ozan'a yer yok. Ozan'ın kendi geleceğini şekillendirmesine yardımcı olmak için yapılmış bir şey."

"HAYAT HIZLANIYOR, OYUN DA HIZLANIYOR"

Savunma futbolu oynattığı ile ilgili eleştirilere yanıt veren Kocaman, "Ülkemizde doğrular ile yanlışlar yer değiştirmiş durumda. Hücum takımı, savunma takımı yok böyle bir şey. Bu geçiş oyunu artık. Hayat hızlanıyor, oyun da hızlanıyor. Rakipten topu alamazsanız oynayamazsınız. Büyük takımsanız, topu rakibe vermemeniz gerekiyor. Ben yorumcuları da anlıyorum. Bizim olayları kavrama anlayışımızı bildiğim için anlamaya çalışıyorum. Bakış açılarıyla oyunu anlamaya çalışanları saygıyla karşılıyorum. Dikine futbol, hücum futbolu falan yok ama. Futbol iç içe. Top sendeyken de rakipteyken de 10 kişi hatta kaleciyle birlikte 11 kişi oynuyorsunuz" dedi.

"EN SAYGIDEĞER TAKIM NAPOLI"

"Takip ettiğim kadarıyla, bence en saygıdeğer takım Napoli. Maliyet ve sahadaki verim açısından… Müthiş bir makine gibiler. Oyuncuların hepsi uzun süredir beraber forma giyiyor. Pep Guardiola'lı Manchester City de keza böyle… Geçen sezonki eksikliği bu sezon kapadılar. Real Madrid bütün kupaları topladı ve Zidane ile şekil değiştirdi. Barcelona 30 yıllık periyottan sonra dönüşüme girdi; ama bence Napoli ve Atletico Madrid gibi takımlar, maliyet açısından sıkıntılı takımlar için iyi birer model oldular. Özellikle sert savunma ve kurgulama anlamında... Şu anda sanki Napoli verimlilik - maliyet grafiği konusunda en iyi takım gibi duruyor" sözleriyle maliyet-verimlilik açısından en saygıdeğer takımın Napoli olduğunu ifade etti.

"ESAS GÜÇ, ATAK VE SAVUNMAYI İÇ İÇE YAPMAK"

Kocaman, koşu mesafeleri ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Lionel Messi'yi bir kenara ayırıyorum. Tüm takımlara baktığımızda bir oyuncu atak ya da savunmacı diye ayrılmıyor. Topu kaybettiğinizde ilk savunmayı atak oyuncuları yapacak. Yoksa her şey sıradanlaşır. Çok iyi kadro kuruyorsun, büyük olduğunu düşünüyorsun ama rakipler zaaflarını bulup kabadayılık yapmaya başlıyor. Esas güç, atak ve savunmayı iç içe yapmak. Topu vermemek ve verirsen de geri alma gücüne sahip olmak. Bunu yapabilmek için de kapasitesi yüksek, bunu kullanabilecek, onlarca bin kilometre koşabilecek oyuncular lazım. Bunu kutsallaştırmıyorum ama bu olmadan da olmuyor."

Kaynak: haberinburada