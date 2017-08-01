Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Jeremain Lens'i, o bölgede Dirar'ın oynaması nedeniyle veto etti ve oyuncuyu istemediğini yönetime bildirdi.

Transfer sezonuna hızlı başlayan ve Aykut Kocaman'ı takımın başına getiren Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun yıldız ismi Jeremain Lens için son kararını verdi.

KOCAMAN, LENS'İ VETO ETTİ

Tecrübeli teknik adam Kocaman, oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle Lens'i istemediğini yönetime bildirdi. Bu bölgeye Nabil Dirar'ın da monte edilmesiyle birlikte transfer rafa kalktı. Aykut Kocaman'ın bu kararı üzerine Fenerbahçeli yöneticiler Hollandalı oyuncu ve menajeriyle olan tüm görüşmeleri bitirdi.

Öte yandan Hollanda'da yayın yapan futbol dergisi Voetbal International'in internet sitesi; Lens'in gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giyeceğini duyurdu.

Kaynak: haberinburada