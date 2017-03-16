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aykut kocaman ile fenerbahçe'de yeni dönem

AYKUT KOCAMAN İLE FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM

Fenerbahçe'de gelecek sezon Aykut Kocaman-Ali Yıldırım işbirliğinde, ekonomik ve sportif planların yeniden uygulanması planlanıyor...

Tarih : 16 Mart 2017, 12:04
Puan Ver : Aykut Kocaman İle Fenerbahçe'de Yeni Dönem(7/10)7


Aykut Kocaman'ın kendi ekibine büyük önem verdiği biliniyor. Ali Yıldırım ile birlikte uyumlu bir çalışma ortamı yakalamak ise en büyük hedef olacak. Böylece Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp işleri ile ilgilenirken Samandıra'da güvenilir bir ekip görev yapıp, her alanda başarı için mücadele edilecek.



 



kaynak:sabah








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