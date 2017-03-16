AYKUT KOCAMAN İLE FENERBAHÇE'DE YENİ DÖNEM
Fenerbahçe'de gelecek sezon Aykut Kocaman-Ali Yıldırım işbirliğinde, ekonomik ve sportif planların yeniden uygulanması planlanıyor...
Aykut Kocaman'ın kendi ekibine büyük önem verdiği biliniyor. Ali Yıldırım ile birlikte uyumlu bir çalışma ortamı yakalamak ise en büyük hedef olacak. Böylece Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp işleri ile ilgilenirken Samandıra'da güvenilir bir ekip görev yapıp, her alanda başarı için mücadele edilecek.
kaynak:sabah
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