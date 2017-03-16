

Aykut Kocaman'ın kendi ekibine büyük önem verdiği biliniyor. Ali Yıldırım ile birlikte uyumlu bir çalışma ortamı yakalamak ise en büyük hedef olacak. Böylece Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kulüp işleri ile ilgilenirken Samandıra'da güvenilir bir ekip görev yapıp, her alanda başarı için mücadele edilecek.







kaynak:sabah