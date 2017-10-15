AYKUT KOCAMAN İDMANDA PATLADI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Malatyaspor maçı hazırlıklarında futbolculara fırça attı, "Niye rakip orta sahayı bu kadar çabuk geçiyor. Herkes hızlı ve dikine oynayacak." dedi.
Malatyaspor karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de Aykut Kocaman fırtınası esti. Akhisar karşısında alınan mağlubiyeti hatırlatan ve yeni bir kayıp istemeyen Kocaman, dünkü taktik çalışmada oyuncuları maçın havasına sokabilmek için büyük çaba harcadı. Milli ara sonrası rehavetten çekinen Kocaman, her zamanki sakin tavrının aksine bu defa sesini yükseltti.
İDMANI SIK SIK KESTİ
İstekleri olmayınca idmanı sık sık kesen deneyimli çalıştırıcı, "Top rakipteyken rakip bizim orta sahayı neden bu kadar çabuk geçiyor? Neden temas etmiyorsunuz? Neden basmıyorsunuz? Neden pres yapmıyorsunuz?" diyerek hesap sordu. Özellikle orta sahada üçerli, dörderli baskı isteyen Kocaman, orta saha oyuncularını da es geçmedi. "Topu seri paslarla ileriye taşıyacaksınız. Yan ve geri pas yapmak yasak. Hızlı ve dikine oynanacak" talimatı verdi. Galibiyet dışında bir sonucu kabul etmediğini de kaydeden Aykut Kocaman, "Taraftarımız önünde kazanmaktan başka şansımız yok" ifadesini kullandı.
KOCAMAN'DAN BEŞİKTAŞ ÖRNEĞİ
Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi puan kaybı istemiyor. Tecrübeli çalıştırıcı, büyük takımlar karşısında zorlanmadıklarını hatırlatıp, "Beşiktaş'ı yendik ama Akhisar'da üç puanımız gitti. Aynı örneği daha çok taze Beşiktaş yaşadı. Küme düşme hattındaki G.Birliği'ne yenildiler. Bu iki örnek gözünüzün önünde olsun. Yeni Malatya ligin yeni takımı olabilir. Ama puan için mücadele edecekler. Konsantre olmazsak kazanamayız. Galatasaray maçını düşünmenizi değil, bu maça da derbi gibi konsantre olmanızı istiyorum" diye konuştu.
Geride kalan 7 haftada Fenerbahçe ancak 183 dakika önde oynayabilirken 180 dakika ise yenik durumda kaldı. Kocaman, Malatya karşısında erken bir gol bulup farkı açmayı planlıyor.
7 MAÇTA 3 GALİBİYET
Fenerbahçe bu sezon 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken 2 kez de yenildi. Bugün Malatya'yı konuk edecek olan sarı-lacivertli ekip 7 haftada kaybettiği 10 puanın 5'ini sahasında yaptı.
Kaynak: haberinburada
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