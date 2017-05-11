AYKUT KOCAMAN İÇİN FLAŞ İDDİA!
Türkiye Kupası'nda finalin kapısında olan Konyaspor'da her şey yarı finalde Kasımpaşa ile oynanacak rövanş maçına kilitlendi
Türkiye Kupası'nda finalin kapısında olan Konyaspor'da her şey yarı finalde Kasımpaşa ile oynanacak rövanş maçına kilitlendi. Konyaspor'un ilk maçta 3-2 yenildiği rakibini kupadan eleyecek skoru elde etmesi halinde iki kulüp aldığı kararı uygulamaya koyacak.
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın olası Konyaspor-Fenerbahçe final eşleşmesinde, Konyaspor'un başında sahaya çıkması istenilmiyor.
Kulüpler buna gerekçe olarak ise; maçın sonucuna göre türetilecek dedikoduları gösteriyor. Aykut Kocaman'ın da bu fikre sıcak baktığı belirtiliyor.
Kasımpaşa maçının ardından 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının neticesine göre hareket edilecek. Söz konusu iki maçın neticesinde finalde Fenerbahçe-Konyaspor eşleşmesi gerçekleşirse Aykut Kocaman ile yollar sezon bitmeden ayrılacak.
Aksi bir eşleşme halinde ise Kocaman'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor. Tarihinin en önemli maçlarından birisine 16 Mayıs Salı günü çıkacak Konyaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar ise belki de son kez Konyaspor'un başında Aykut Kocaman'ı görecek. Söz konusu olasılık gerçekleşirse Kasımpaşa maçı aynı zamanda Aykut Kocaman için Konya ve Konyaspor'a veda niteliği taşıyacak.
kaynak:sabah
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