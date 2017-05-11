Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

aykut kocaman için flaş iddia!

AYKUT KOCAMAN İÇİN FLAŞ İDDİA!

Türkiye Kupası'nda finalin kapısında olan Konyaspor'da her şey yarı finalde Kasımpaşa ile oynanacak rövanş maçına kilitlendi

Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:49
Puan Ver : Aykut Kocaman İçin Flaş İddia!(7/10)7


Türkiye Kupası'nda finalin kapısında olan Konyaspor'da her şey yarı finalde Kasımpaşa ile oynanacak rövanş maçına kilitlendi. Konyaspor'un ilk maçta 3-2 yenildiği rakibini kupadan eleyecek skoru elde etmesi halinde iki kulüp aldığı kararı uygulamaya koyacak.



Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olmasına kesin gözüyle bakılan Aykut Kocaman'ın olası Konyaspor-Fenerbahçe final eşleşmesinde, Konyaspor'un başında sahaya çıkması istenilmiyor.



Kulüpler buna gerekçe olarak ise; maçın sonucuna göre türetilecek dedikoduları gösteriyor. Aykut Kocaman'ın da bu fikre sıcak baktığı belirtiliyor.



Kasımpaşa maçının ardından 17 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının neticesine göre hareket edilecek. Söz konusu iki maçın neticesinde finalde Fenerbahçe-Konyaspor eşleşmesi gerçekleşirse Aykut Kocaman ile yollar sezon bitmeden ayrılacak.



Aksi bir eşleşme halinde ise Kocaman'ın sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor. Tarihinin en önemli maçlarından birisine 16 Mayıs Salı günü çıkacak Konyaspor'da yeşil-beyazlı taraftarlar ise belki de son kez Konyaspor'un başında Aykut Kocaman'ı görecek. Söz konusu olasılık gerçekleşirse Kasımpaşa maçı aynı zamanda Aykut Kocaman için Konya ve Konyaspor'a veda niteliği taşıyacak.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aykut  Kocaman  İçin  Flaş  İddia    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER