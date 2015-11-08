

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Torku Konyaspor'a karşı farklı bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Kadıköy'de yeniden bir araya gelecek.







Tecrübeli teknik adam, tam 910 gün sonra yeniden Ülker Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yedek kulübesinde oturacak. 8 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2010-13 yılları arası teknik direktörlük görevini yerine getiren Kocaman, ayrıldıktan sonra ilk kez başka bir takımla Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin rakibi olacak.







En son 12 Mayıs 2013 tarihinde Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında sahada olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 3 Temmuz sürecinde kulübün simgesi olmuştu. Buluşmanın beraat kararı sonrası gerçekleşmesi de taraftarları harekete geçirdi. Tribünlerin Kocaman'ı özel olarak karşılayacağı öğrenildi.