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aykut kocaman geri dönüyor

AYKUT KOCAMAN GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de farklı bir heyecan yaşanacak. Sarı-lacivertli kulübün eski teknik patronu Aykut Kocaman, tam 910 gün sonra Kadıköy çimlerine ayak basacak.

Tarih : 08 Kasım 2015, 09:03
Puan Ver : Aykut Kocaman Geri Dönüyor(9/10)9


Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Torku Konyaspor'a karşı farklı bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Kadıköy'de yeniden bir araya gelecek.



Tecrübeli teknik adam, tam 910 gün sonra yeniden Ülker Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yedek kulübesinde oturacak. 8 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2010-13 yılları arası teknik direktörlük görevini yerine getiren Kocaman, ayrıldıktan sonra ilk kez başka bir takımla Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin rakibi olacak.



En son 12 Mayıs 2013 tarihinde Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında sahada olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 3 Temmuz sürecinde kulübün simgesi olmuştu. Buluşmanın beraat kararı sonrası gerçekleşmesi de taraftarları harekete geçirdi. Tribünlerin Kocaman'ı özel olarak karşılayacağı öğrenildi.








Etiketler: Aykut  Kocaman  Geri  Dönüyor    haber

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