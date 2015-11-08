AYKUT KOCAMAN GERİ DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de farklı bir heyecan yaşanacak. Sarı-lacivertli kulübün eski teknik patronu Aykut Kocaman, tam 910 gün sonra Kadıköy çimlerine ayak basacak.
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Torku Konyaspor'a karşı farklı bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile Kadıköy'de yeniden bir araya gelecek.
Tecrübeli teknik adam, tam 910 gün sonra yeniden Ülker Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yedek kulübesinde oturacak. 8 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2010-13 yılları arası teknik direktörlük görevini yerine getiren Kocaman, ayrıldıktan sonra ilk kez başka bir takımla Kadıköy'de sarı-lacivertlilerin rakibi olacak.
En son 12 Mayıs 2013 tarihinde Galatasaray'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada Fenerbahçe'nin başında sahada olan 50 yaşındaki çalıştırıcı, 3 Temmuz sürecinde kulübün simgesi olmuştu. Buluşmanın beraat kararı sonrası gerçekleşmesi de taraftarları harekete geçirdi. Tribünlerin Kocaman'ı özel olarak karşılayacağı öğrenildi.
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