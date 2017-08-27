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Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Aykut Kocaman, Gençlerbirliği Maçında Giuliano'ya Şans Verdi

AYKUT KOCAMAN, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA GİULİANO'YA ŞANS VERDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının 11'inde yeni transferler Giuliano ve Soldado'ya şans verdi.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Aykut Kocaman, Gençlerbirliği Maçında Giuliano'ya Şans Verdi(7/10)3

Fenerbahçe bu akşam Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe moralleri düzeltmek için şansını Süper Lig'de arayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21:45YAYIN: beIN SPORTS

11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Ozan, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki Yavru, Politevich, Claro, Halil İbrahim, Milinkovic, Issah, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Rantie

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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