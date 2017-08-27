AYKUT KOCAMAN, GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA GİULİANO'YA ŞANS VERDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği maçının 11'inde yeni transferler Giuliano ve Soldado'ya şans verdi.
Fenerbahçe bu akşam Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe moralleri düzeltmek için şansını Süper Lig'de arayacak.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.
STAT: 19 Mayıs StadıHAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 21:45YAYIN: beIN SPORTS
11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Ozan, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki Yavru, Politevich, Claro, Halil İbrahim, Milinkovic, Issah, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Rantie
Kaynak: haberinburada
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