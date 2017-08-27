Fenerbahçe bu akşam Gençlerbirliği karşısına çıkacak. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçını Ümit Öztürk yönetecek. Fenerbahçe moralleri düzeltmek için şansını Süper Lig'de arayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini almak için Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımına elenerek taraftarına büyük bir üzüntü yaşatan sarı-lacivertliler, başkent deplasmanında moral arıyor.

STAT: 19 Mayıs StadıHAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 21:45YAYIN: beIN SPORTS

11'LER BELLİ OLDU

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Skrtel, Neustadter, Isla, Ozan, Mehmet Topal, Dirar, Giuliano, Valbuena, Soldado

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Zeki Yavru, Politevich, Claro, Halil İbrahim, Milinkovic, Issah, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Rantie

Kaynak: haberinburada