AYKUT KOCAMAN: FERNANDAO HİÇBİR YERE GİTMEYECEK!
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ligin ikinci yarısı için kadroyu yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Başarılı teknik adam takımdan ayrılması beklenen Fernandao için ise övgü dolu sözler söyledi.
Fenerbahçe ikinci yarı hazırlıkları için yaptığı Antalya kampını Kukesi maçıyla sonlandıracak ve gece İstanbul'a dönecek.
Antalya kampında takımdaki her oyuncuyu büyük bir dikkatle takip eden Aykut Kocaman ise Fernandao'nun çalışmalarından bir hayli memnun kaldı.
"BİR YERE GİDEMEZ"
Kocaman, Brezilyalı forvetle ilgili olarak "Fernandao kampta çok çalıştı. Ondna çok memnunum. Sahada mücadelesi çok iyi, adeta rakiplerle boğuşuyor. Hava toplarında faydalı. Bir yere gidemez. İkinci yarı önemli bir oyuncumuz olacak" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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