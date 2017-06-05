Fenerbahçe ile anlaşan Aykut Kocaman, Türk Lirası üzerinden ödeme yapılacak. Kocaman, euro bazında Beşiktaş'ın çalıştırıcısı Şenol Güneş ile aynı rakamı kazanacak (1.5 milyon euro)



Fenerbahçe yeni Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Yuvasına geri dönecek Kocaman ile 2+1 yıllık sözleşme yapılacak.



Maaşı da TL üzerinden 6 milyon olarak ödenecek. Bu rakam Şenol Güneş'in 1.5 milyon euroluk maaşıyla aynı. 2 yılın sonunda kulüp ve hoca devam etmek isterlerse aynı şartlarda bir yıl daha uzatılabilecek.







kaynak:sabah