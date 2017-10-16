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Aykut Kocaman derbi beklentisini açıkladı

AYKUT KOCAMAN DERBİ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 3-1'lik Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, derbiye galibiyet için gideceklerini belirtti.

Tarih : 16 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Aykut Kocaman Derbi Beklentisini Açıkladı(10/10)6

Süper Lig'de evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral toplayan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇI KAZANMAMIZ GEREKİYORDU"

Yeni Malatyaspor karşısına kazanma psikolojisiyle çıktıklarını ifade eden Kocaman, "Maç öncesi ana düşünce galibiyetti çünkü maç eksiğiyle de olsa liderden 11 puan gerideydik. Akhisar maçının izlerini de silmek için mutlak kazanmamız gerekiyordu. Yarışın içine de tekrar güçlü bir şekilde atılabilmek için kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı da bu düşünceyle iyi geçti. Malatyaspor'un bize karşılık vermeye çalışması bizim işimize geldi, farkı açabilecek pozisyonlar bulmamızı sağladı." dedi.

"DERBİYE KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisiyle ilgili de konuşan Kocaman, "Puan kaybetme lüksümüz yok. Bu düşünceyle TT Stadyumu'na gideceğiz ve düşüncelerimizi gerçekleştirmek için de her şeyi yapacağız. Bu maç üzerimizdeki ölü toprağını atmak için fırsat oldu. Galatasaray maçına özgüvenli bir şekilde hazırlanıp kazanmak için gideceğiz başka şansımız yok." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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