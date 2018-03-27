AYKUT KOCAMAN: ARTIK SAVUNMA YOK, HÜCUMA BAŞLIYORUZ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 8 maçın tamamını kazanmak zorunda olduklarının altını çizdi, "Artık hücuma başlıyoruz." dedi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman ligin son dönemeci için farklı bir sistem kurguluyor.
Kalan sekiz maçın tamamını kazanmak zorunda olduklarının altını çizen kocaman, tamamen ofansif bir diziliş planlıyor.
EKİCİ 10 NUMARA OYNAYACAK
beINSports'un haberine göre, kale, savunma ve ön libero pozisyonlarında değişiklik düşünmeyen tecrübeli teknik adam ofans ve hücum hattını ise baştan yaratacak.
Ön liberoda görev yapan Mehmet Topal - Josef De Souza ikilisinin önünde Mehmet Ekici'ye forma verecek olan Aykut Kocaman'ın, Ekici'yi 10 numara pozisyonunda serbest oyuncu olarak görevlendirmeyi düşündüğü bildirildi.
VALBUENA VE SOLDADO 11'DE BAŞLAYACAK
Orta sahanın kanatlarında Giuliano ve Mathieu Valbuena'yı ilk onbirde sahaya sürmeyi planlayan Kocaman, ileride de tek forvet pozisyonunda Roberto Soldado'yu sahaya sürecek.
Rakip üzerinde baskı kuracak bir sistem düşünen Aykut Kocaman, oyuncularıyla yaptığı toplantıda bundan sonra kaybedecek bir puanlarının bile olmadığını ve tüm maçları kazanmaları gerektiği vurgusunu yaptı.
Kaynak: haberinburada
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