Afrin'in 4 Köyü Daha Teröristlerden Temizlendi
Şehit Babasından 15 Gündür Haber Alınamıyor
Dev Reklam Panosunun Altında Kalan Çocuk Ölüme Yenildi
Ülkede Çılgınlık Başladı: Ben De Müslüman Olacağım
Mancini, Türkiye Liginde Şampiyonluk Favorisini Belirledi
Bakan Canikli, Abd'li Mevkidaşının Skandal Teklifini Açıkladı!
Fotoğraf Az Önce Geldi! Teröristlerin İha'sı Düşürüldü
İnternet Alışverişlerindeki Ayıplı Malda, Kargo Firmaları Da Sorumlu
Borcuna En Sadık İl Belli Oldu
66 Yıl Sonra Altın Madalya Geldi
Türkiye, Avrupalı Turistin Gözdesi Olacak
Sevgilisine Hediye Vermek İsteyen Genç, Kızın Babasıyla Karşılaşınca Pencereden Atladı
Suriye'den Kaçan Ypg'li Terörist Mamo Hüseyin Edirne'de Yakalandı
Mehmetçik, Burseya'da Elleri Tetikte Terörist Gözlüyor
Mehmetçik'ten Gerçeği Aratmayan Tatbikat
3. Havalimanı'nda 26 Şubat Sürprizi! Erdoğan Uçuş Yapacak
Boğaziçi Ötk'da Başkanlık Yapan Fetö'cü: Türkiye Öğrenci Konseyi'ni Ele Geçirmeye Çalıştık
Abd'yi Sarsan Katliam! Lisede 17 Kişiyi Öldüren 19 Yaşındaki Saldırgan Yakalandı
Öfkeli Koca Dehşet Saçtı! Ailesini Katledip İntihara Kalkıştı!
İncirlik'teki Abd Uçağına Saldırmak İsterken Yakalanan Deaş'lı, Kuytul'dan Ders Almış!

Aykut hocanın gözden çıkardığı Ozan'a sürpriz talip

AYKUT HOCANIN GÖZDEN ÇIKARDIĞI OZAN'A SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la sorunlar yaşadıktan sonra kadroda yer bulamayan Ozan Tufan'ı Slavia Prag kiralamak istiyor.

Tarih : 15 Şubat 2018, 11:20
Puan Ver : Aykut Hocanın Gözden Çıkardığı Ozan'a Sürpriz Talip(10/10)6

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'a Çek ekibi Slavia Prag talip oldu. Çek ekibinin, kiralama konusunda yönetimle temasa geçtiği iddia ediliyor. Slavia Prag'ın Ozan'ı kiralamak istediği, son kararı genç oyuncunun vereceği belirtildi.

Yönetimin, Kocaman'ın Ozan Tufan'ı affetme konusunda isteksiz olması nedeniyle transfere olumlu baktığı ileri sürüldü.

23 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

Fotomaç'ın haberine göre, Çek Cumhuriyeti'nde ara transfer dönemi 23 Şubat'a kadar açık. Ozan teklif kabul ederse Slavia'da Miroslav Stoch ve eski Bursasporlu Tomas Necid ile birlikte forma giyecek.

Slavia Prag, 16 takımlı Çek Ligi'nde 16 maç sonunda Viktoria Plzen'in ardından ikinci sırada yer alıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Aykut  Hocanın  Gözden  Çıkardığı  Ozan  A  Sürpriz  Talip    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER