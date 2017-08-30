CHP'nin Gelibolu'da düzenlediği Adalet Kurultayı sona erdi. 4 gün boyunca çok çeşitli konularda panellerin gerçekleştirildiği kurultayın kapanışından önceki gece konaklama alanında bir skandal yaşandığı iddia edildi.

SARHOŞ OLUP KILIÇDAROĞLU'NUN ÇADIRINI BASMAK İSTEMİŞ

CNN Türk'ün haberine göre, gerginlik CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı çadırı basmak istemesiyle başladı. Alkollü olduğu öne sürülen Erdoğdu, kendisini engellemek isteyen parti görevlisiyle tartıştı. Kamp alanına giremeyen Erdoğdu, önce bölgeden uzaklaştı ardından yanına birkaç kişi daha alarak geri döndü.

ENGEL OLMAK İSTEYEN GÖREVLİNİN KOLUNU KIRDI

Erdoğdu'nun bu esnada, kısa süre önce kendisini kamp alanına almayan Cenk adlı genel merkez çalışanına saldırdığı, arbede sırasında kolu kırılan görevlinin 17 günlük iş göremez raporu aldığı öne sürülüyor.

PARTİ YETKİLİLERİ "ŞİKAYETÇİ OLMA" DİYE BASKI YAPTI

Partililer tarafından hastaneye kaldırılan görevlinin tedavisi devam ederken parti yönetiminin devreye girdiği ve görevliden Erdoğdu hakkında şikayetçi olmamasını istediği ifade ediliyor.

DİSİPLİN KURULU HAREKETE GEÇTİ

Bu arada Aykut Erdoğdu iddiaları reddetti. Ancak içeriden yansıyan bilgiler, parti içi disiplin mekanizmasının harekete geçirileceğine işaret ediyor.

İŞTE TUTANAKLARA GÖRE OLAYIN GELİŞİMİ

Olayla ilgili tutulan tutanakta şu ifadeler yer aldı;

28.08.2017 Tarihinde Kocadere köyü izci kampında Demokrasi kurultayında 20:00-08:00 arasında özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktayız. Saat 03:00 ile 04:00 civarında Aykut Erdoğdu'nun aracı geldi, o sırada VIP kapı sorumlusu Cenk Bey'e haber verdik, çünkü belli bir saatten sonra araç girişi yasaktı.

Cenk Bey camdan gelen kişilerle konuştu. Gece yasak olmasına rağmen kapıyı açmamızı söyledi. Araç giriş yaptı. 15 ya da 30 dakika sonra uzun boylu kır saçlı orta yaşlı biri sonradan bizim, şoför olarak öğrendiğimiz bir kişi geldi. Cenk Bey'i yakasından tutarak "sen kim oluyorsun da millet vekilinin aracını içeriye almıyorsun" dedi.

Cenk Bey karşılık olarak ben görevimi yapıyorum dedi. Kişi hakaret ve küfür etmeye devam etti. Cenk Bey 'ben Aykut abiyi arıyorum' dedi. Şoför sen kim oluyorsun abi diyorsun dedi. Cenk Bey bana hakaret edemezsin kamera var görüntüleri yarın çıkartacağım dedi. Şoför ana avrat küfür etmeye başladı ve Cenk Bey de fazla dayanamadı kavga etmeye başladılar.

Biz iki narkotik görevlisi ve narkotikten sivil polis kavgayı ayırdık. Sonra Cenk Bey sandalyeye oturdu yüzünde hafif darp izi vardı. 15 dakika sonra Aykut Erdoğdu ile şoförün uzaktan geldiğini gördük. Cenk Bey onları görünce alan dışına çıktı.

Milletvekili kapıya gelip bize 'nerede o' diye bağırdı. Sonra alan dışına çıkıp Cenk beyi aramaya başladı. 15-20 dakika sonra milletvekili ve şöförü geri dönüp giriş yaptı.

Aradan 15 dakika sonra Cenk Bey dudakları kan içinde darp edilmiş bir vaziyette geri geldi. Telefonunu ve eşyalarını alıp çıktı.

İş bu tutanak tarafımızdan olay yerinde tanzim edilip imza altına alınmıştır.

Semra Yılmaz - Sinem Yurdakul



Özel Güvenlik Görevlisi - Özel Güvenlik Görevlisi

Kaynak: haberinburada