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ayı eve girip piyano çalmış

AYI EVE GİRİP PİYANO ÇALMIŞ

ABD'nin Colorado eyaletindeki bir eve giren ayı, oturma odasındaki piyanoyu çalarken kameralara yakalandı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 09:30
Puan Ver : Ayı Eve Girip Piyano Çalmış(5/10)2




ABD'ninColorado eyaletindeki bir eve giren ayı, oturma odasındaki piyanoyu çalarken kameralara yakalandı. Sosyal medya platformlarında defalarca paylaşılan görüntülerde, evin oturma odasına gelen ayının ayaklarının üstünde durarak piyanoya pençelerini koyduğu görülüyor. Birkaç saniyesini piyanoyla geçiren ayının sonrasında ise mutfağa ve yatak odasına geçtiği kaydedildi.


 


 


 


kaynak:sabah









Etiketler: Ayı  Eve  Girip  Piyano  Çalmış    haber

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