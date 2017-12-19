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Ayhan Akman'dan olay sözler: Konuşma zamanımız geldi

AYHAN AKMAN'DAN OLAY SÖZLER: KONUŞMA ZAMANIMIZ GELDİ

Galatasaray'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapan Ayhan Akman, "Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 04:20
Puan Ver : Ayhan Akman'dan Olay Sözler: Konuşma Zamanımız Geldi(6/10)2

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un yardımcılığını yürüten Ayhan Akman, ayrılığın ardından açıklamalarda bulundu.

"KONUŞMA ZAMANIMIZ GELDİ"

Görevini en iyi şekilde yaptığını söyleyen Akman, "Biz görevimizi en iyi şekilde yaptık. Görev var dediler geldik, yok dediler gittik. Konuşma zamanımız geldi" dedi.

"ÇOK SUSTUK VE YIPRANDIK"

Her şeyi Galatasaray için yaptıklarını söyleyen Ayhan Akman, "Çok sustuk ve yıprandık. Her şeyi Galatasaray'ın menfaatlerini korumak için yaptık" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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