Galatasaray yardımcı antrenörü Ayhan Akman, sarı-kırmızılı futbolcu Bafetimbi Gomis ve Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

PFDK sevkleri açıklandı. Ayhan Akman, Bafetimbi Gomis ve Okan Buruk. PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

BAFETIMBI GOMIS "KURAL DIŞI HAREKETTEN"

Galatasaray Kulübü futbolcusu Bafetimbi Gomis'in 09.12.2017 tarihinde oynanan Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AYHAN AKMAN VE OKAN BURUK "SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN" SEVK EDİLDİ

Galatasaray Kulübü antrenörü Ayhan Akman'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Teleset Mobilya Akhisarspor Kulübü teknik sorumlusu Okan Buruk'un aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: haberinburada