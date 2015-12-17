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aygün'e cumhurbaşkanı'na hakaretten dava

AYGÜN'E CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN DAVA

Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün hakkında, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle, 4 yıl 8 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Tarih : 17 Aralık 2015, 11:21
Puan Ver : Aygün'e Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Dava(5/10)6


Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün hakkında, Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.



Ankara Cumhuriyet Savcısı Cevat İşlek'in hazırladığı iddianamede, Aygün'ün, 28 Ağustos 2015'te Twitter'dan paylaştığı mesaj aktarıldı.



İddianamede, Aygün'ün, soruşturma sırasında alınan savunmasında, hakaret suçlamasını kabul etmediğine ve eleştiri hakkını kullandığını ifade ettiğine yer verildi.








Etiketler: Aygün  E  Cumhurbaşkanı  Na  Hakaretten  Dava    haber

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