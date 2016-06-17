

Türk futbolunu yasa boğan kaza dün gece Divriği İlçesi yakınlarında meydana geldi. Mert Ali Aydoğmuş'un kullandığı 34 JAV 08 plakalı otomobil, Divriği-Arapgir karayolunda çukura düştükten sonra takla attı. Kazada sürücü Aydoğmuş ile yanındaki arkadaşları Burak Nazım Türker, Turan Gedikli, Malik Yönez ve Bekir Aydemir yaralandı.







İlk müdahalesi ilçede yapıldıktan sonra Sivas'a sevk edilen yaralılardan Bekir Aybedir, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.







Durumu ağır olan sürücü Mert Ali Aydoğmuş ise aynı hastanede tedaviye alındı. İlçedeki Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



