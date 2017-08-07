Aydın'da 5 yıldan beri büfesinde tost satan 54 yaşındaki Cengiz Çelik, ürünü tanıtmak için çektiği reklam filmi sayesinde satışlarda patlama yaptı. Reklam filmi ise prodüksiyonuyla Hollywood filmlerini aratmadı.

Cengiz Çelik, Aydın'da bir büfede yıllardır tost yapıyor. Ama onu haber konusu yapan tostları değil tost reklamı.

HOLLWOOD FİLMLERİNİ ARATMAYAN TOST REKLAMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik dükkanında yaptığı 'bazlama tostu'yla tercih edilen büfe işletmecisi Cengiz Çelik, yaptığı reklamla da dikkat çekti. Çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalıştıktan sonra büfe açarak tost yapmaya karar veren ve 5 yıldır kentte tost satan Çelik, Hollywood filmlerini aratmayan prodüksiyonuyla satışlarını ikiye katladı.

REKLAM FİLMİNDE KENDİSİ DE OYNADI

Spesiyali olan bazlama tostunu sosyal medyayı kullanarak etkin olarak tanıtmak için reklam filmi yönetmeni Kerem Sarı ile temasa geçtiğini belirten Çelik, "Çektiğimiz kısa reklam filminde ben de oynadım. Piyasadan çok farklı bir ürün yapıyorum. Yaptığım bu farklı ürünü geniş kitlelere duyurmak için herkesten farklı bir tost reklamı yaptım. Sanal ortamda çok sayıda tostçu videosu var. Ama ben daha farklı yapmak istedim. Bundaki amacım hem satışı artırmak hem de dikkat çekmekti" dedi.

SATIŞLARI İKİYE KATLADI, ŞEHİR DIŞINDAN MÜDAVİMLERİ BİLE VAR

Bazlamanın lezzetli bir ekmek olduğunu söyleyen Çelik, "5'inci yılımızın ilk gününden bugüne hiç boş durmadık. Satışlarımızı her zamankinden daha fazla olarak ikiye katladık. Müşterilere artık tost yetiştiremez olduk. Bazlama bildiğiniz gibi Anadolu'nun en çok bilinen ekmeğidir. İçine ne koyarsanız koyun çok farklı bir lezzet veriyor. Bugünkü müşterilerimizin öğleye kadar olanının tamamı Aydın dışından geldi. İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer illerden bir buraya tatile gelenler gelip bizi bularak bazlama tostu yedi" dedi.

REKLAM FİLMİ SOSYAL MEDYADA KISA SÜREDE YAYILDI

Kendisinin de oynadığı esprili bir reklam filmi çektiklerini ifade eden Sarı, sosyal medyada yayınlanan reklamın kısa sürede yüksek tıklanma oranına ulaştığını aktardı. Aydın'ın incirini tanıtmak amacıyla çekilen Süper İncir adlı filmiyle bu ürünü geniş kesimlere tanıtan yönetmen Kerem Sarı'nın çektiği tost reklamında yine ayrı filmde rol alan oyuncu Coşkun Kemer performansıyla beğeni topladı.

Kaynak: haberinburada