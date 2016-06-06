

Aydın'ın Köşk İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonundaki pompa görevlisiyle tartışırken, pompalı tüfekle ateş ederek kavgayı ayırmaya çalışan 25 yaşındaki Ahmet Tan'ın ölümüne yol açan Hüsamettin Sarıbaş, polis tarafından yakalandı.







Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Yeni Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Bir gün önce motosikletiyle akaryakıt istasyonuna gelen Hüsamettin Sarıbaş ile istasyonda çalışan pompacı 25 yaşındaki Ali Çetinkaya arasında tartışma çıktı. Sarıbaş, iddiaya göre Çetinkaya'ya "Seni vuracağım" diyerek istasyondan ayrıldı. Pazar akşamı istasyona tekrar gelen Hüsamettin Sarıbaş ile Ali Çetinkaya tekrar tartışmaya başladı. Çetinkaya'yı ziyarete gelen arkadaşı Ahmet Tan, ikili arasındaki kavgayı önlemek için araya girdi. Bu sırada Hüsamettin Sarıbaş yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar Tan'a isabet etti. Hüsamettin Sarıbaş motosikletiyle olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Tan ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tan, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.







MOTOSİKLETİ BIRAKIP OTOSTOP YAPMAK İSTEDİ







Olaydan sonra akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli Hüsamettin Sarıbaş'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden kaçtığı motosikletini yol kenarına bırakan Hüsamettin Sarıbaş, Köşk İlçesi Karatepe Mahallesi yakınlarında yoldan geçen otomobillere otostop yaptaığı sırada yakalandı.







Emniyete götürülen Hüsamettin Sarıbaş'ın, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



