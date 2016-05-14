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aydın'da komşu kavgası: 4 yaralı

AYDIN'DA KOMŞU KAVGASI: 4 YARALI

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki komşu aile arasında iki gündür devam eden tartışma bugün kavgaya dönüştü. Kavgada bir astsubay ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Tarih : 14 Mayıs 2016, 09:37
Puan Ver : Aydın'da Komşu Kavgası: 4 Yaralı(10/10)11


 Olay, dün akşam 20.30 sıralarında Efeler merkez Meşrutiyet Mahallesi 2064 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; söz konusu sokakta bulunan 30 numaralı adreste ikamet eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay B.Y'nin (46) eşi N.Y. (41) ile komşuları N.K. (38) arasında dün tartışma yaşandı. Küçük çaplı kavga yaşayan iki aile, Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.



Bu akşam saatlerinde astsubay B.Y'nin evinin önüne gelen A.K. (49), E.K. (20), K.K. (21) ve N.K. (24), astsubay B.Y., eşi N.Y. ve kızı A.S.Y.'ye (20) saldırdı. Çıkan kavgada astsubay B.Y., eşi N.Y. ve kızı A.S.Y. ile birlikte 4 kişi yaralandı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.








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