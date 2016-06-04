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aydın'da ele geçirilen 5 ton kaçak domuz eti imha edildi

AYDIN'DA ELE GEÇİRİLEN 5 TON KAÇAK DOMUZ ETİ İMHA EDİLDİ

Aydın'da ele geçirilen 5 ton kaçak domuz eti imha edildi

Tarih : 04 Haziran 2016, 09:52
Puan Ver : Aydın'da Ele Geçirilen 5 Ton Kaçak Domuz Eti İmha Edildi(9/10)10


AYDIN'ın merkez Efeler İlçesi'nde düzenlenen operasyonda ele geçirilen öldürülmüş ve tüketime hazır hale getirilmiş 5 ton kaçak domuz eti imha edildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Mayıs günü gelen bir ihbar üzerine yaptıkları araştırmada Astim OSB Havaalanı Bulvarı 165 numarada bulunan depoda kaçak kesim yapıldığını ortaya çıkardı. Polis ekiplerinin, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevlileriyle birlikte depoda yaptığı aramada 3 tonu işlenerek tüketime hazır hale getirilmiş, 2 tonu da öldürülmüş ama işlenmemiş yaklaşık 5 ton kaçak domuz eti ele geçirildi. Kaçak domuz etleri, kamyonlara yüklenerek incelenmek üzere yediemin deposunda muhafaza altına alındı. Parçalanmamış olarak bulunan ölü domuzlar nedeniyle, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yaban Hayatını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Denizli Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderilen numunelerin domuz eti olduğu tespit edilince, etlerin işlenebilirliğinin sağlanmaması ve insan sağlığı açısından tehdit oluşturmaması için imha kararı verildi.

Yediemin deposu ile mühürlenen C.C.'ye ait depoya gelen Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, etleri yeniden kamyonlara yükledi. Çeştepe Mahallesi'ndeki kontrollü imha alanına getirilen kaçak domuz etleri, ekiplerin gözetiminde kepçe yardımıyla gömülerek imha edildi. Ekipler, daha sonra her iki depoda da ilaçlama çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında ekipler, maske takmalarına rağmen kötü koku nedeniyle güçlükle çalışabildi.








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