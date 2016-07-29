AYDIN'DA 250 EVE BASKIN YAPILDI: 150 GÖZALTI, 70 TUTUKLAMA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Nazilli'de devam eden operasyonlarda, 150 kişi gözaltına alındı, 70 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 250 iş yeri ve eve baskın düzenlendi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Nazilli'de devam eden operasyonlarda, 150 kişi gözaltına alındı, 70 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 250 iş yeri ve eve baskın düzenlendi.
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