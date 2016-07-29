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aydın'da 250 eve baskın yapıldı: 150 gözaltı, 70 tutuklama

AYDIN'DA 250 EVE BASKIN YAPILDI: 150 GÖZALTI, 70 TUTUKLAMA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Nazilli'de devam eden operasyonlarda, 150 kişi gözaltına alındı, 70 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 250 iş yeri ve eve baskın düzenlendi.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 11:51
Puan Ver : Aydın'da 250 Eve Baskın Yapıldı: 150 Gözaltı, 70 Tutuklama(5/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Nazilli'de devam eden operasyonlarda, 150 kişi gözaltına alındı, 70 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 250 iş yeri ve eve baskın düzenlendi.








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