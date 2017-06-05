AYDIN'A BİR ANDA DİLENCİ YAĞDI
Suriyeli dilencilerin ardından Aydın'a çevre illerden kafileler halinde dilenmeye gelen gruplar görülmeye başlandı.
Suriyeli dilencilerin ardından Aydın'a çevre illerden kafileler halinde dilenmeye gelen gruplar görülmeye başlandı. Bazı dilenciler yatılı gelirken bazılarının günü birlik özel minibüslerle gelip şehri baştan aşağıya dolaşarak dilencilik mesleğini icra ettikleri öğrenildi.
kaynak:milliyet
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