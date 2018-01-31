AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-16,08 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 13,00-16,08 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,00 TL en çok 16,08 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,50 TL en çok 18,00 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,84 TL en çok 0,84 TL. - AYDIN
Kaynak: haberinburada
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