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AYDIN MERKEZLİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU


AYDIN MERKEZLİ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Tarih : 02 Haziran 2016, 15:52
Puan Ver : Aydın Merkezli Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu(6/10)6


Aydın ve İzmir'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla aralarında kamu görevlilerinin de yer aldığı 14 kişi gözaltına alındı.





Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebeke tarafından ücret karşılığında Ege Denizi'nden kaçak geçişlerin organize edildiği bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine takibe aldıkları zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2'si astsubay, biri uzman çavuş, biri belediye personeli 14 zanlıyı gözaltına aldı.



İzmir'de 6, Aydın'ın Efeler, Didim ve Söke ilçelerinde 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sorgulanmak üzere Aydın Jandarma Komutanlığına getirildi.



Zanlıların, 8 organizasyonla 265 yabancı uyruklunun yurt dışına çıkışını organize ettiği belirtildi.








Etiketler: Aydın  Merkezli  Göçmen  Kaçakçılığı  Operasyonu    haber

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