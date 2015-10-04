

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, AK Parti üyesi saldırganlar tarafından burnu ve kaburgaları kırılan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı dün saat 11.40'ta evinde ziyaret etti. 40 dakika süren ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Aydın Doğan, “Sıkıyönetimi yaşadım, baskı dönemlerini gördüm ama bu dönemde gazetecilere yapılanı ilk defa görüyorum. Çünkü gazeteciler, gazetecilere yapıyorlar. Bir taraftaki gazeteciler, 'Sizi sinek gibi ezeriz' diyor. Kendi grubunda olanlara diyor ki, ‘Sen niye bunların aleyhinde yazmıyorsun.' Böyle yayıncılık olur mu? Sen gazeteci misin, parti komiseri misin, militan mısın?” dedi ve şunları söyledi:







BÖYLE YAYINCILIK OLUR MU?







“Sizin yerinizde olup, burada gazetecilik yapmak isterdim. Evvela birçok işsiz arkadaşımız var, ama buna rağmen yine de ciddi istihdam yaratıyoruz. Bakıyorum burada hepiniz aslan gibi gazeteciler bekliyorsunuz. Ben 40 yıla yaklaşan yayıncıyım. Bizim mesleğimizde 30 yıl devamlılık arz eden, gazete sahipliği yapan yok. Ben rekoru kırdım. Bu 40 yıla yaklaşan süre içerisinde birçok olay gördüm. Nuruosmaniye'deki gazete binamı mafya bastı. Aşağıda ilan servisinde çalışan kızlarımızı yerde sürükledi. Ama polise haber verdik. Polis geldi, yakaladı, götürdü ve sebebi anlaşıldı. Mafya dedi ki, Drej Ali; meşhur. Dedi ki ‘Siz bizim aleyhimize haber yaptınız, onun için bastık'. Karanlık kalmadı olay. Gazetem daha evvel toplatıldı. Olaylar belliydi ne olduğu. Gazetem kurşunlandı. Hepsinin sebepleri çıkarıldı. Gazetem sıkıyönetim tarafından kapatıldı. 14 gün sonra öğrenebildim. Metin Toker'in bir yazısından kapatıldı, diye. Bütün bunları yaşadım. Sıkıyönetimi yaşadım. Baskı dönemlerini gördüm. Ama bu dönemde gazetecilere yapılan meseleyi ilk defa görüyorum. Çünkü gazeteciler, gazetecilere yapıyorlar.







GAZETECİ MİSİN, PARTİ KOMİSERİ Mİ?







Bir taraftaki gazeteciler, diyor ki ‘aman diyor öbür taraftaki bağımsız gazetecilerin hepsini dövün' diyor. ‘Sizi sinek gibi ezeriz' diyor. Kendi grubunda olanlara diyor ki ‘Sen niye bunların aleyhinde yazmıyorsun?'. Böyle yayıncılık oluyor mu? Sen gazeteci misin, parti komiseri misin, militan mısın? Hepsi militan. Bir de kendilerine göre millicilik uydurmuşlar. Kim milli? Milli benim, ben. Benim gidecek yerim yok. ‘Biz milliciyiz, sen PKK 'lısın' diyor.