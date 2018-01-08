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Aydın Boysan'ın cenazesinde, vatandaşlardan büyük ayıp!

AYDIN BOYSAN'IN CENAZESİNDE, VATANDAŞLARDAN BÜYÜK AYIP!

Cuma günü hayatını kaybeden mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan'ın cenaze töreninde vatandaşlar, tabutunun başında fotoğraf çektirerek büyük saygısızlık yaptı.

Tarih : 08 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Aydın Boysan'ın Cenazesinde, Vatandaşlardan Büyük Ayıp!(7/10)3

Ulus'taki evinde cuma günü organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan (97) için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Boysan daha sonra Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MESLEKTAŞLARI VE SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Teşvikiye Camii'ndeki törene Boysan'ın oğlu Burak ve gelini Mine Boysan, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, Gülay Yedekçi, Şişli Belediye Başkanı Hayrı İnönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Rutkay Aziz, Bedri Baykam, Mustafa Alabora, Suna Selen, Altan Öymen, Yazgülü Aydoğan'ın da aralarında bulunduğu iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda isim meslektaşları ve sevenleri katıldı. Boysan'ın ailesi avluda taziyeleri kabul etti.

TABUTU BAŞINDA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Boysan'ın Teşvikiye Camisi'ndeki cenaze törenine ise Boysan´ın oğlu Burak ve gelini Mine Boysan,CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Akif Hamzaçebi, Gülay Yedekçi, Şişli Belediye Başkanı Hayrı İnönü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ali Müfit Gürtuna, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Rutkay Aziz, Bedri Baykam, Mustafa Alabora, Suna Selen, Altan Öymen´in de aralarında bulunduğu iş, sanat, medya dünyasından çok sayıda isim katıldı. Boysan´ın ailesi avluda taziyeleri kabul etti. Teşvikiye Camii'ne gelerek cenazeye katılan kimi vatandaşların ise Boysan'ın tabutuyla fotoğraf çektirmesi dikkat çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Boysan'ın cenazesi defnedilmek üzere Ortaköy Mezarlığı'na götürüldü.
İSTANBUL BİR RENGİNİ KAYBETTİ

Rutkay Aziz ise Boysan'ı geç tanıdığından yakınarak, "Onu daha önce tanımayı çok isterdim. Ondan öğrenecek, onu dinleyecek çok daha güzel şeyler olacaktı. Yine de son 4-5 yıldır güzel birlikteliklerimiz oldu. Tabiki biz Aydın beyi kaybettik ama bence İstanbul bir rengini kaybetti. Aydın bey Atatürk Cumhuriyetinin de yetiştirdiği en önemli en önemli değerlerden bir tanesiydi. Hem mimar, hem yazar hem de bir düşünür olarak onu çok özleyeceğiz." dedi.

BAŞBAKAN YILDIRIM VE CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ÇELENK GÖNDERDİ

Aydın Boysan'ın naaşı öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Törene, Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim çelenk gönderdi. Boysan'ın cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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