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Ay'da 50 Kilometrelik Mağara Bulundu! Ay'a Üs Kurulabilir

AY'DA 50 KİLOMETRELİK MAĞARA BULUNDU! AY'A ÜS KURULABİLİR

Ay'ın yüzeyini inceleyen Japon bilim insanları, 50 kilometre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde mağara keşfetti. Mağara, gelecekte araştırma üssü olarak kullanılabilir.

Tarih : 20 Ekim 2017, 13:10
Puan Ver : Ay'da 50 Kilometrelik Mağara Bulundu! Ay'a Üs Kurulabilir(7/10)3

Ay'ın yörüngesinde dolaşan ve Japonya'ya ait olan Selene adlı uzay aracı, önce 50 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğe kadar inen bir mağara buldu. Bu hafta içindeyse Japon Uzay Araştırmaları Ajansı Jaxa, mağaranın radyo dalgalarıyla incelendiğini ve yüzey altındaki boşluğun 50 kilometre boyunca devam ettiğini duyurdu.

3.5 MİLYAR YIL ÖNCEDEN KALMA

Ajans ayrıca, mağaranın yapısının yeterince dayanıklı olduğu, kayaçlar içinde hapsolmuş su ve buz ceplerinin de bulunabileceğini belirtti. Japon Ay Prensesi anlamına gelen Kaguya lakabıyla anılan uzay aracı Selene, elde ettiği bulguları Jaxa'ya gönderdi. Jaxa'daki araştırmacılar, dev mağaranın Marius Tepeleri olarak bilinen ve 3,5 milyar yıl önceki volkanik faaliyetin yol açtığı jeolojik yapıların 200 metre altında olduğunu belirledi.

İLK DEFA GÖZLEMLENDİ

Jaxa'nın kıdemli araştırmacısı Juniçi Haruyama düzenlediği basın toplantısında, "Bu bölgede lav tünelleri olduğunu tahmin ediyorduk ancak bu tünellerin varlığı bugüne kadar kanıtlanamamıştı." dedi. Haruyama'ya göre bu lav tünelleri, gelecekte kurulması planlanan kalıcı ay üsleri için en ideal noktalar. Bu tüneller sayesinde, yeraltındaki geniş çalışma alanlarında görev yapacak astronotların mikro meteorlardan ve radyoaktif kozmik ışınlardan korunabileceği ifade edilidi. Haruyama, "Bu tünellerin detaylı incelemesi bize aynı zamanda Ay'ın evrimi konusunda da önemli bilgiler sağlayacak." diye ekledi.

YENİ KEŞİFLERİN KAPISI ARALANDI

Jaxa, Ay tünellerinin gelecekte kurulabilecek üsse taşınması muhtemel ekipmanı ve astronotları aşırı sıcak ve aşırı soğuk hava değişimlerinden de koruyabileceğini söylüyor. Ay'ın yüzeyinde sıcaklık gündüzleri 107 dereceye çıkıp geceleri ise eksi 153 dereceye kadar düşebiliyor. Haruyama, tünellerin içinin henüz incelenmediğini belirterek, "Bu tünellerin incelenmesiyle yeni keşiflere ulaşabileceğimiz konusunda büyük ümitler var." diyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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