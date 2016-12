13 milyon çalışanı ilgilendiren sistem, 1 Ocak'ta başlayacak. 45 yaşın altındaki ücretli çalışanların Bireysel emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımını sağlayacak sistem, bu tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Uygulamayla, çalışanlar işverenleri tarafından bir bireysel emeklilik planına dahil edilecek. Maaşlardan her ay prime esas kazancın yüzde 3'ü oranında kesinti yapılacak ve bu tutar çalışanın bireysel emeklilik hesabına aktarılacak. Çalışanların her ay yapacağı en düşük ödeme, mevcut asgari ücrete (brüt bin 647 lira) göre bakıldığında 49,41 lira olacak. Yani ayda en az 49,41 lira ödemeyle bireysel emeklilik hakkı elde edilecek. Takvim'in haberine göre, asgari ücret Ocak'ta artacak. Bu nedenle sistem hayata girdiğinde en az tutar yeni asgari ücrete göre değişmiş olacak. Bireysel emekli olabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekecek. Bu şartlar tamamlanınca; isteyen toplu para, isteyen de emekli maaşı alabilecek.







İSTEYEN AYRILABİLECEK







Çalışanlar, emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilecek. Cayma halinde; yapılan ödemeler varsa yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde çalışana iade edilecek. Yine çalışan, ilerleyen dönemde de birikimini alıp sistemden ayrılabilecek. Alınacak emekli maaşı, ödeme tutarına ve süreye göre değişecek. Örneğin; 32 yaşındaki bir çalışan her ay 50 lira düzeyinden yani alt limitten katkı payı yatırır ve 65 yaşında sistemden emekli aylığı bağlanırsa, hesabında birikecek rakam devlet katkılarıyla birlikte 43 bin lirayı bulacak. Bu kişi, ortalama aylık 250 lira tutarında bireysel emeklilik aylığı alabilecek...







kaynak:milliyet