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AYBÜKE ÖĞRETMEN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ... GÖZYAŞLARI ...


AYBÜKE ÖĞRETMEN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ... GÖZYAŞLARI ...
Tarih : 10 Haziran 2017, 12:31
Puan Ver : Aybüke Öğretmen İçin Tören Düzenlendi... Gözyaşları ...(9/10)7


Kozluk ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan genç müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, Batman'da düzenlenen töreninin ardından Ankara'ya uğurlandı. Törende, gözyaşları sel oldu.

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, dün öğle saatlerinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Teröristler ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu, yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Uğurlama töreni düzenlendi

Şehit öğretmen Yalçın için, Batman Öğretmenevi bahçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Şevket Ertuğ Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Müftüsü Turgut Erhan, aracı saldırıya uğrayan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, şehidin ailesi, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.



 



kaynak:haberler








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