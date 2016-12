Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Samet Aybaba, bundan sonraki her maçın kendileri için final niteliğinde olacağını söyledi.







"Kazandıkça daha da yukarılara bakıp daha neyi yapabiliriz, konuşacağız, paylaşacağız." diyen Aybaba, şöyle devam etti: "Bize yakın takımlarla ilgili düşüncelerimiz tamamen kazanmaya yönelik. Taraftarımızın coşkulu desteğini bekliyoruz. Daha önceki maçlarda bunu gösterdiler takımın en büyük itici gücü onlarla aynı coşkuyu tribünde bekliyoruz. Kazanıp yukarıdaki takımların aramızdaki puanın aza indirmeye çalışacağız. Biz bundan sonra her maçı kazanmaya oynayacağız. Ama bu futbol içinde bir sürü şey var. Çok istiyorsunuz ama olmuyor. Bazen olmaz dediğin şey oluyor o yüzden her maça farklı bakıp farklı hazırlanmak gerek."







Takımdaki bazı oyuncuların alacakları için federasyona başvurduklarına yönelik bir soru üzerine Aybaba, "Biz arkadaşlarla konuşuyoruz, birkaç tanesiyle konuştuk. Bunun iki bölümü var. Bu bir akittir. Kulüplerle oyuncularla arasında olan anlaşmadır. Kulüp birinci bölümde muhatabıdır, bunu yerine getirmek zorundadır. Ama ikinci bölümde de futbolcuların muhatap olması gereken bir konu vardır ki o da karşılığını vermek gerekir. O da karşılığını vermek gibi bir şey. İşi doğru yapıp kendisine verilen ücreti karşılığını vermektir. Vicdani anlamda hem de profesyonel bakımdan bir karşılıktır. O iki arasındaki dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Kulübümüzün ekonomik sorunları olduğu ortada. Bunu çözmek için arkadaşlarla konuşuyoruz." dedi