AYASOFYA'NIN KUBBELERİNDE KUR'AN TİLAVETİ YANKILANDI
Yeditepe Bienali'nin açılış töreni öncesi Ayasofya'da Kur'an tilaveti yapıldı.
Klasik Türk Sanatları alanında dünyadaki ilk bienal olan "Yeditepe Bienali" önceki gün gerçekleştirilen basın toplantısıyla tanıtıldı. 600'ün üzerinde sanatçının 3 bine yakın eserle katıldığı bienalin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ayasofya'da yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortaklığında Ayasofya Müzesi'nde düzenlenen "Yeditepe Bienali"nin açılış törenine katıldı.
AYASOFYA'DA KUR'AN TİLAVETİ
Erdoğan'ın konuşması öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Kutsal ayetler Ayasofya'nın kubbelerinde yankılandı.
ERDOĞAN: HEYECANLIYIM, DUYGUSALIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu. Oldukça duygusal olduğu gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heyecanlıyım, duygusalım... Öyle zannediyorum ki bu muhteşem ve mübarek kubbenin altında konuşmak hele hele garip asırlardan sonra konuşmak zor. Birçok duygusallığı da beraberinde getiriyor." dedi.
HAT YAZILI TABLO HEDİYE EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir (solda) tarafından hat yazılı tablo hediye edildi.
*tilavet: Kuran'ı yüksek sesle, güzel ve yöntemince okuma.
Kaynak: haberinburada
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