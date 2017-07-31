AYAKTA SÖRF YAPMAK İSTEYEN ERKAN PETEKKAYA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Ailesi ile gittiği Singapur tatili zehir olan Erkan Petekkaya, bu sefer yurt içinde kalarak soluğu Göcek'te aldı. Göcek'te koyda sörf yapmak isteyen Petekkaya, ilginç görüntüler oluşturdu.
Eşi Didem Hanım ve oğlu Can ile çıktığı Singapur tatilinde hayal kırıklığı yaşayan Erkan Petekkaya, rotayı Ege'ye kırdı.
E.PETEKKAYA İSİMLİ GULETİYLE MAVİ TURA ÇIKTI
Ailesiyle birlikte, E.Petekkaya isimli guletiyle mavi tura çıkan ünlü oyuncu, önceki gün Göcek'te bir koyda objektiflere takıldı.
KAHVALTI SONRASI DENİZE GİRDİ
Kahvaltı sonrası paletlerini giyip şnorkelle dalan Petekkaya, öğlen ise sörf yaptı.
SÖRF TAHTASINI ZODYAK BOTA BAĞLADI
Oyuncu, zodyak bota bağlatıp çektirdiği sörf tahtasının üzerine uzandı. Petekkaya, tahtanın üzerinde ayağa kalkmaya çalışınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.
"TEPESİNDEKİ HAVUZ TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"
Singapur tatilinden dönen Erkan Petekkaya, "Tepesindeki havuz tam bir hayal kırıklığı... Otelde müşteri sayısına göre hizmet yok. Tuvalete gitseniz hesap diye hırsızmışsınız gibi peşinizden koşan eğitimsiz garsonlar sizi çileden çıkarabilir. Tam bir hayal kırıklığı" demişti.
Kaynak: haberinburada
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