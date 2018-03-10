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Ayakta duramayan Çağla, kameralardan kaçamadı

AYAKTA DURAMAYAN ÇAĞLA, KAMERALARDAN KAÇAMADI

Podyumların gözdesi Çağla Şıkel, eğlencenin dozunu kaçırınca mekanın arka kapısını kullandı. Ancak ayakta durmakta zorlanan Çağla'yı çıkışta kamera ordusu karşıladı.

Tarih : 10 Mart 2018, 09:30
Puan Ver : Ayakta Duramayan Çağla, Kameralardan Kaçamadı(7/10)3

Göbeğini açıkta bırakan kıyafeti ve kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Şıkel ayakta durmakta zorlanırken kendisine Akkaya destek oldu. Gazetecilerden kaçmak için arka kapıyı kullanan Çağla Şıkel'i çıkışta kamera ordusu karşıladı.

ARKA KAPI TAKTİĞİ TUTMADI

Podyumların gözde modeli Çağla Şıkel, Kadınlar Günü'nü kankası modacı Hakan Akkaya ile Bebek'teki Angie adlı gece kulübünde kutladı. Geç saatlere kadar eğlenen ikiliden ünlü manken, eğlencenin dozunu kaçırınca arka kapı taktiğini uygulamak istedi.

OTOMOBİLLERİNE KOŞTULAR

Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre, gazetecileri atlattıklarını düşünerek arka kapıdan çıkan Şıkel ve Akkaya, dışarı adım atar atmaz şoke oldu. Karşılarında kamera ordusunu gören ikili, kendilerine eşlik eden görevlinin gözetiminde, peşlerindeki basın ordusuyla otomobillerine koştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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