Ayakkabı ve çantaları dijital baskıyla sanat eserine dönüştüren İzmirli firma, dünya genelinde açtığı mağazalar ve kısa sürede elde ettiği ihracat başarısıyla dikkati çekiyor.

Ayakkabı ve çantalara dijital baskıyla renkli tasarımları basan İzmirli firma, dünya genelinde açtığı mağazalar ve kısa sürede elde ettiği ihracat başarısıyla dikkati çekiyor. Dogo Tasarım Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Peksarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 yıl önce İzmir'de bir tasarım firması olarak kurulduklarını, farklı ürünler üzerinde tasarımlar yaparken dijital baskıların ayakkabı ve çantalarda kullanılan malzemelere baskılama yöntemini geliştirdiklerini söyledi.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 80'İNİ İHRAÇ EDİYOR

Dijital tasarımları ayakkabı ve çantaya uygulayarak kısa sürede büyük bir müşteri kitlesine hitap etmeyi başardıklarını anlatan Peksarı, özellikle internet üzerinden satışlarla Avrupa'dan Ortadoğu'ya uzanan coğrafyada markalaşmaya başladıklarına işaret etti.

Ürünlerinin internet dışında da satışı için Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere mağazalaşmaya başladıklarına işaret eden Peksarı, şöyle konuştu:

"Geldiğimiz noktada bu seneyi 11 ülkede 20 mağazayla kapatacağız. Üretiminin yüzde 80'ini ihraç eden ama en önemlisi kendi markasıyla ihracat yapan bir firmayız. Hollanda, İspanya, Almanya, Fransa, ABD, Makedonya, İtalya, İsrail, İran, BAE ve KKTC'de mağazalarımız var. Son olarak Tahran mağazasını açtık, bugünlerde Tebriz'de de açacağız. Avrupa'da ilerleyip bir noktaya gelince ABD pazarına yöneldik. Şu anda New Jersey'de bir mağazamız var, ay sonunda da Miami'de açılacak. Sokak mağazalarıyla büyüyoruz. 5 yıllık projeksiyonda yurt dışında 100 mağazaya çıkıp gerçek güçlü bir dünya markası olma yolunda adım atmayı planlıyoruz."

"MARKAMIZI KABUL ETTİRDİK"

Peksarı, ayakkabıda yıllık 200 bin, çantada ise 70 bin adetlik ihracat yaptıklarını, bunun kısa vadede hızla artmasını beklediklerini dile getirerek, ayakkabı sektöründen gelmediklerini, üretimlerinin önemli bölümünü sektör firmalarına ürettirdiklerini dile getirdi.

"Tasarımımızı kendi markamızla yurt dışına kabul ettirmeyi başardık." diyen Peksarı, kilogram başına ihracat değerini 43 dolara çıkardıklarını, sanat ve tasarımın başkenti sayılan kentlerin sokaklarında Dogo mağazalarının gördüğü ilginin kendilerine gurur verdiğini dile getirdi.

Peksarı, Türkiye'de yıllardır konuşulan üretimde inovasyon temasını yakaladıklarına inandıklarını belirterek, "TOBB tarafından belirlenen en hızlı büyüyen 100 firma arasındayız. TİM'den e-ihracat ödülünü, geçen ay da Sürdürülebilirlik Akademisi'nden Sürdürülebilirlik Ödülü'nü aldık. Bu sene Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bizi Türkiye'nin 75'inci, İzmir'in 3'üncü Tasarım Merkezi olarak seçti. Bu ödüller doğru yolda olduğumuzu bize gösterdi." dedi.

"60 YAŞ ÜSTÜ DE ALIYOR"

Dünyada tasarımın artık ürünlerin ayrılmaz parçası haline geldiğini, tasarım değeri taşımayan bir ürünün kabul görmediğini anlatan Peksarı, Avrupa'da başarılı markaların gün yüzüne çıkmaya başladığını, Türkiye'nin bu alanda ilerleme şansının bulunduğunu kaydetti.

Markayı oluştururken genç kitleyi hedeflediklerini ancak gelinen noktada çok geniş bir yaş kitlesine hitap eder duruma geldiklerini bildiren Peksarı, "Yaptığımız iş ayakkabı satmaktan farklı bir şey. Ayakkabıların üzerine koyduğumuz tasarımlarla insanların duygularını yakalamaya çalışıyoruz. Satış yaptığımız kitlenin yaş aralığı bir hayli geniş. Örneğin 60 ve üstü yaştan çok geniş bir müşteri kitlemiz var." ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada