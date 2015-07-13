

Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarılan Bilal Çakıcı, olay günü ayakkabı çalmaya çıkan arkadaşlarının kendisini minibüsü alması için çağırdığını anlattı. Çakıcı, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendiğini belirtti. “Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık”tan yargılanan Çakıcı'dan, 8 apartman sakini şikâyetçi oldu.







Yargılama sonunda hâkim, Bilal Çakıcı'yı 5 şikâyetçi doğrultusunda 6'şar yıldan 30 yıl hapse çarptırdı. Hırsızı yakalayan şikâyetçilerden Salim ve Nurettin Çavuş ile Seyit Çavuş, ayakkabılarını minibüsün içinde geri aldıkları için, Çakıcı “iki kez hırsızlığa teşebbüs” suçundan da 9 yıl hapis cezası aldı.







Böylelikle toplam 39 yıl hapse mahkûm olan Çakıcı'ya, ayakkabıların değerlerinin 100 ile 250 TL arasında değişmesi nedeniyle indirim uygulanmadı.