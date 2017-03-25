AYAĞINIZDA SALLAMAK YERİNE YATAĞINA YATIRIP UYUTUN
Bebeğinizi uykuya sorunsuz bir şekilde alıştırmak için, onu ayağınızda sallamamalı ve yatağına yatırarak uyumasını beklemelisiniz.
Bebeğe uyku alışkanlığı kazandırmak için genelde iki yol seçilir; ya bebeğin eve geldiği gün itibariyle odası ve yatağı ayrılır ya da belli bir yaşa kadar beklenir ve daha sonra ayrılır.
Dikkat edilmesi gereken şey; ikinci seçenekte oda ayırma yaşının çok ileriye taşınmaması. Genelde 1.5-2 yaşından itibaren bebeğin odasının ayrılması uygundur. Bu yaşa kadar bebek, beşiğiyle anne-babasının odasında kalır ve zamanla kendi odasına geçişi sağlanır.
kaynak:sabah
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