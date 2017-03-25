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ayağınızda sallamak yerine yatağına yatırıp uyutun

AYAĞINIZDA SALLAMAK YERİNE YATAĞINA YATIRIP UYUTUN

Bebeğinizi uykuya sorunsuz bir şekilde alıştırmak için, onu ayağınızda sallamamalı ve yatağına yatırarak uyumasını beklemelisiniz.

Tarih : 25 Mart 2017, 09:48
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Bebeğe uyku alışkanlığı kazandırmak için genelde iki yol seçilir; ya bebeğin eve geldiği gün itibariyle odası ve yatağı ayrılır ya da belli bir yaşa kadar beklenir ve daha sonra ayrılır.



Dikkat edilmesi gereken şey; ikinci seçenekte oda ayırma yaşının çok ileriye taşınmaması. Genelde 1.5-2 yaşından itibaren bebeğin odasının ayrılması uygundur. Bu yaşa kadar bebek, beşiğiyle anne-babasının odasında kalır ve zamanla kendi odasına geçişi sağlanır.



 



kaynak:sabah








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