Kasımpaşa Sergen Yalçın'la Anlaşamadı, Kemal Özdeş Geri Döndü
Abd'de Apple'a Soruşturma İddiası
İzmir Ticaret Borsası Meclis Toplantısı
Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun Takımdan Ayrıldığını Duyurdu
Afrin'de Bir Köy Daha Temizlendi
Florentin Pogba, Süper Lig Ekibi Gençlerbirliği'ne Transfer Oluyor
Soçi'de Sonuç Bildirgesi Açıklandı
Üç Büyük Amerikan Şirketi Birlikte Sağlık Sektörüne Giriyor
Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
Trabzonspor'da Burak Yılmaz 2 Hafta Sahalardan Uzak Kalacak
Badou Ndiaye Sağlık Kontrolleri İçin İngiltere'ye Gitti
Dto İzmir Şubesi Meclis Toplantısı
Deniz Naki'nin Futboldan Men Edilmesine Neden Olan Süreç
2017'de Transfere 6,37 Milyar Dolar Harcandı
Erkan Zengin, Aytemiz Alanyaspor'a İmzayı Attı
Ünlü Fransız İş Adamı Okyanusta Kayboldu
Arçelik'in Net KâRı Beklentinin Altında Gerçekleşti
İphone X Se Ve Fazlası Geliyor
Beşiktaş'a Gidiyor Denen Eto'o, Galatasaray'la Anlaşmak Üzere
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Carole'ün Dönmesine Karşı Çıktı

Ayağının tozuyla maça çıkıyor

AYAĞININ TOZUYLA MAÇA ÇIKIYOR

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, bu akşam oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil oldu.

Tarih : 30 Ocak 2018, 15:50
Puan Ver : Ayağının Tozuyla Maça Çıkıyor(6/10)2

Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN GÖREV BEKLİYOR

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 2.5 yıllığına transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak. Kartal'ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ayağının  Tozuyla  Maça  Çıkıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER