AYAĞININ TOZUYLA MAÇA ÇIKIYOR
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, bu akşam oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosuna dahil oldu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Vagner Love, siyah-beyazlıların bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacağı mücadelenin kadrosuna alındı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN GÖREV BEKLİYOR
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'dan 2.5 yıllığına transfer ettiği Vagner Love, siyah-beyazlılar ile ilk maçına bu akşam çıkacak. Kartal'ın kupada Gençlerbirliği ile karşılaşacağı maçın kadrosuna dahil edilen tecrübeli futbolcu, Teknik Direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş forması ile ilk kez Vodafone Park çimlerine ayak basacak.
Kaynak: haberinburada
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