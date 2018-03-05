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Ayağı bavuluna takıldı, kafası korkuluklara sıkışarak can verdi!

AYAĞI BAVULUNA TAKILDI, KAFASI KORKULUKLARA SIKIŞARAK CAN VERDİ!

Çin'de bavuluna takılıp dengesini kaybeden kadın düşerek kafasını korkuluklara sıkıştırdı. Polis kısa sürede olay yerine gelip korkulukları kesse de kadının hayatını kurtaramadı.

Tarih : 05 Mart 2018, 06:20
Puan Ver : Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!(6/10)2

Çin'de bir kadın, bavuluna takılıp dengesini kaybetti ve duvarın üzerinde bulunan korkuluklara kafası sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti ancak kadın olaydan 16 dakika sonra hayatını kaybetti.

YÜZÜ MORARDI

Kafası korkuluk arasına sıkışan kadını yüzü morardı ve boğularak öldü.

POLİS KORKULUKLARI KESTİ AMA KADINI KURTARAMADI

Yirmili yaşlarda olduğu belirtilen kadının otobüsten indikten sonra ayağının bavula takıldığı ve dengesini kaybedip korkuluk üzerine düştüğü belirtildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin korkulukları kesmesinden sonra kadının kafası sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri kadına müdahale ettiler ama kurtaramadı.

Vatandaşlar bu tür kazaların çok sık yaşandığını ve yetkililerin korkulukları düzenlemek için bir şey yapmadıklarını söyleyerek duruma isyan etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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