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‘AYAĞA KALK' MECLİS'TE


‘AYAĞA KALK' MECLİS'TE
Tarih : 18 Ocak 2017, 09:43
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CHP'li İdare Amiri Tufan Köse, konuşması sırasında saat 17.00 olunca “Ayın 17'sinde yani bugün saat 17.00'de hep beraber bir dakika ayağa kalkma eylemi yapıyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığında CHP grubu da ayağa kalktı. Köse ve tüm CHP'liler ‘Hayır' anlamına gelen kırmızı kart göstererek 1 dakika eylem yaptı.



Başkanvekili görüşmeye hemen ara verirken, bazı AK Partililer de tepki olarak ellerindeki beyaz sayfaları kaldırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da CHP'lilere “Millet size kırmızı kartı gösterdi zaten” dedi. AK Partili Fuat Köktaş, “Bütün yapacağınız bu mu, başka numara yok mu” diye bağırırken, CHP'li Köse “Daha bu başlangıç” karşılığını verdi. Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı ve AK Partili yöneticiler, Meclis'te toplu eylem yapılamayacağını savunarak CHP yönetimini eleştirdi. AK Partili Muş, “Gösteri yapmak isteyenler dışarıda yapsınlar” dedi.



 



kaynak:hürriyet








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