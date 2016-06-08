

Fransa'da düzenlenecek Euro 2016'da mücadele edecek A Milli Takım'a, ikinci kez doping kontrolü yapıldı.







Milli takımı ilk kez Antalya'daki çalışmalar sırasında ziyaret eden UEFA Doping Kurulu üyeleri, Marsilya kentine bağlı Saint Cyr Sur Mer bölgesinde kamp yapan ay-yıldızlı ekibin bazı futbolcularından şampiyona öncesi örnekler aldı.







Türkiye Futbol Direktörlüğü Genel Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Bayraktar, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında, kamp oteline kurulan antrenman çadırı ve futbolcuların çalışmaları hakkında bilgi verdi.







23 oyuncudan 19'u turnuva öncesinde kontrolden geçti



Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre UEFA Doping Kurulu üyeleri, müsabaka dışı rutin uygulamalar kapsamında 10 oyuncudan kan, idrar ve tükürük örneği aldı. UEFA yetkilileri, habersiz geldikleri kampta kendi seçtikleri oyunculardan örnekler aldıktan sonra otelden ayrıldı.







UEFA yetkililerinin ikinci uygulamasının ardından, milli takım kampında bulunan 23 futbolcudan 19'u şampiyona öncesi kontrolden geçmiş oldu.