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AVUSTURYA'NIN TÜRKİYE ÇAĞRISI REDDEDİLDİ !


AVUSTURYA'NIN TÜRKİYE ÇAĞRISI REDDEDİLDİ !
Tarih : 13 Aralık 2016, 16:51
Puan Ver : Avusturya'nın Türkiye Çağrısı Reddedildi !(9/10)7


AB, Ankara'yı Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından başlattığı geniş çaplı işten çıkarmalar ve tutuklamalardan dolayı eleştiriyor fakat bölgeye giden göçmenlerin sayısını azaltmak ve Suriye krizi konusunda işbirliği içinde olduğu Türkiye'yi üzmeye de temkinli yaklaşıyor.



AVUSTURYA'NIN ÇAĞRISI REDDEDİLDİ



Brüksel'e bir toplantı için gelen dışişleri bakanlarından bazıları, Avusturya'nın Ankara'ya karşı sert durulması çağrısını reddetti. Avrupa Parlamentosu da Türkiye ile görüşmelerin askıya alınması çağrısı yapan fakat bağlayıcı olmayan bir metni kabul etmişti.



Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, “Türkiye ile bazı işbirliklerinde daha ileriye gitmeye ihtiyacımız var; bu terörle mücadele, savaşçıların değişimi konusundaki kapsamlar ve diğer göç işleri gibi konular için gerekli” dedi.



 



kaynak:sözcü








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