Avusturya'da bir kripto para madencisi olan Hydrominer GmbH'in, 2018 yılında Londra Borsası'nın "büyümekte olan şirketler pazarı"nda halka açılacağı belirtildi.

2,8 MİLYON DOLARLIK KRİPTO PARA İLE PİYASAYA GİRDİ

Şirket, bu hamlesiyle Avusturya küresel düzeyde gelişme hedeflerine bağlı yatırımlarını finanse etmeyi amaçlarken, Hydrominer Finans Direktörü Davis Guttman, "Yatırımcıların riskli bir piyasaya yatırım yaparken bunu güven çerçevesi içinde faaliyet gösteren bir şirkette yapmalarını istiyorum" dedi. Hydrominer, Avusturya'da geçen Kasım ayında 2.8 milyon dolarlık kripto para ile piyasaya girdi.

"KULLANABİLECEĞİMİZDEN DAHA FAZLASINI HEDEFLEMİYORUZ"

Guttman, Viyana merkezli şirketin Londra'daki halka arzdan "çift rakamlı" bir kaynak elde etmeyi umduğunu belirtirken, "Şirket için kullanabileceğimizden daha fazlasını hedeflemiyoruz" dedi.

Kripto para sağlayıcı istasyonlarını Alp Dağları'nın yakınlarındaki konteynırların içine yerleştiren Hydrominer, bu sayede elektrik enerjisine kilovat saat başına 4.5 sent ile AB ortalamasından yüzde 85 daha az ödüyor.

Kaynak: haberinburada